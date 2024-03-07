2024-03-07 16:42:12 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ضرورة تنفيذ مشروع أنبوب النِّفط بين البصرة والعقبة. واستقبل الخصاونة، اليوم، رئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العُليا العراقيَّة جاسم عبُّود والوفد المرافق له، وأكَّد “المكانة الخاصَّة لجمهوريَّة العراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، في وجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، وأبناء الشَّعب الأردني، والحرص على تعزيز […]

ظهرت المقالة الخصاونة لعبود: ضرورة تنفيذ مشروع أنبوب النِّفط بين البصرة والعقبة أولاً على Eishan.