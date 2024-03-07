2024-03-07 17:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُقيم في إدارة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الخميس، كرنفال كبير بمناسبة الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي، تحت شعار "النساء الگرميانیات القويات".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز: أن "الكرنفال أُقيم في قاعة الفن في مدينة كلار بحضور رسمي وشعبي كبيرين".

وقالت هيفاء مجيد رئيسة منظمة "شوخ" لتنمية قدرات النساء في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف ورعاية مكتب نائب رئيس وزراء اقلیم كردستان، قوباد طالباني، أقامت المنظمة بإحياء ذكرى الثامن من آذار/ مارس، والتي تضمنت فعاليات فنية وأدبية، وتم تكريم نخبة من نساء كرميان من قبل طالباني".

وأضافت أن "المنظمة حريصة على إحياء هذه الذكرى لما لها من رمزية لدى نساء العالم بصورة عامة ونساء كوردستان على وجه الخصوص ، وما تحظى به المرأة من مكانة محترمة الآن".

واليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم. الاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.