السوداني يناقش مع رئيس تحالف HSS و CHSS مشروعي مترو بغداد وقطار النجف- كربلاء

2024-03-07 17:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (7 آذار 2024) مع رئيس تحالف شركتي HSS و CHSS الماليزي (تان سريك اونا سيتام بالام)، الأعمال الاستشارية لمشروعي مترو بغداد وقطار كربلاء- نجف.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللقاء شهد استعراض عمل التحالف على مشروعي مترو بغداد، وقطار النجف- كربلاء، والخطوات التي جرى تنفيذها في التحضير والتهيئة للمشروع بكل مراحله، وكذلك البحث في إزالة أية معوقات أو تحديات قد تطرأ أمام الجدول الزمني للتنفيذ".

وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى "تطلع العراق نحو تعزيز العلاقات مع ماليزيا، وترحيبه بدخول الشركات الماليزية المعروفة برصانتها إلى السوق العراقية، ومشاركتها في جهود التنمية وتشييد البنى التحتية".

وأكد، أن "الحكومة توفر كل ما من شأنه تسهيل عمل هذه الشركات، وتقوية روابطها بنظيراتها في القطاع الخاص العراقي، خاصة بعد إعادة افتتاح السفارة الماليزية في بغداد".

وبعث السوداني تحياته إلى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر القائم بالأعمال، "مؤكداً تطلعه إلى "تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، والبحث في توثيق العلاقات الثنائية في محتلف المجالات".

من جانبه، أكد سيتام بالام، رغبة شركته في توسعة مجالات التعاون مع العراق، والدخول في شراكات متنوعة، مشيراً إلى انخراط الشركة في تدريب الكوادر العراقية؛ من أجل المزيد من الاندماج في تنفيذ مشروعي المترو والقطار.