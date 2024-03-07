ديالى.. الطريق مسدود أمام الجميع والخلافات تتصاعد بشأن "المحافظ"

2024-03-07 17:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس ديالى عن الاتحاد الوطني الكوردستاني أوس المهداوي، يوم الخميس، على أن الطريق أمام تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة لا يزال مسدودا بسبب الخلافات السياسية.

وقال المهداوي لوكالة شفق نيوز: إن"الخلافات السياسية حول منصب محافظ ديالى مستمرة ولا يوجد إتفاق حتى الآن على مرشح الإطار التنسيقي (وضاح التميمي) والطريق مسدود أمام الجميع بسبب تمسك كل فريق في المجلس بقراره ومرشحيه".

وأضاف أن "بسبب استمرار الصراع السياسي وجه رئيس المجلس اليوم الاعضاء بالدوام الرسمي في المجلس من يوم الأحد المقبل لتلبية مطالب المواطنين ومعالجة المشاكل التي تواجه المشاريع والواقع الخدمي وممارسة الدور الرقابي بشكل فعلي".

وأوضح المهداوي "نحن الكورد لدينا اتفاق استراتيجي مع منظمة بدر وكتلة تقدم كون مجتمع الكورد يمثل 20 ‎%‎ من سكان ديالى، ويجب أن يكون لدينا تمثيل متوازن في الدوائر والمؤسسات والحكومة المحلية في ديالى".