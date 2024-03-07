2024-03-07 17:36:11 - المصدر: منصة إيشان

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس تحالف شركتي HSS و CHSS الماليزي تان سريك اونا سيتام بالام، الذي تولى الأعمال الاستشارية لمشروعي مترو بغداد وقطار كربلاء– نجف، وذلك بحضور القائم بالأعمال الماليزي في العراق محمد شاهير صابر الدين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ “إيشان“، إن “اللقاء شهد استعراض […]

ظهرت المقالة العراقيون و”مترو بغداد”.. الوعد المغيّب منذ سنوات على طاولة السوداني والشركة المنفذة للمشروع أولاً على Eishan.