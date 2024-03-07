2024-03-07 17:36:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، اعتقال شبكة تضم 8 من قيادات حزب البعث المحظور، في مناطق بمحافظة الأنبار. وذكر بيان الهيئة الذي ورد لـ “إيشان”، أنه “باشراف مباشر من القيادة العليا في هيئة الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، شرعت قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 6 […]

ظهرت المقالة الحشد يفكّك شبكة لـ “قيادات البعث” في الأنبار: خططت لتدوير بقايا الحزب المحظور أولاً على Eishan.