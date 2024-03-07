2024-03-07 17:36:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تمكّنها من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المدير العام لدائرة صحَّة محافظة صلاح الدين الأسبق؛ لتعمُّده الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتَّصل بها بحكم وظيفته. وذكر بيان الهيئة الذي ورد لـ “إيشان”، أن “مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في […]

ظهرت المقالة صرف مبلغاً لتخويل “مزوّر”.. القبض على مدير صحة صلاح الدين الأسبق أولاً على Eishan.