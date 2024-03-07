2024-03-07 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس تحالف شركتي HSS و CHSS الماليزي، تان سريك اونا سيتام بالام، الذي تولى الأعمال الاستشارية لمشروعي مترو بغداد وقطار كربلاء- نجف، وذلك بحضور القائم بالأعمال الماليزي في العراق، محمد شاهير صابر الدين. وذكر بيان لمكتب السوداني وتلقته ايرث نيوز “شهد اللقاء استعراض عمل […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد تطلع العراق نحو تعزيز العلاقات مع ماليزيا وترحيبه بدخول شركاتها المعروفة أولاً على ايرث نيوز.