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السوداني يؤكد تطلع العراق نحو تعزيز العلاقات مع ماليزيا وترحيبه بدخول شركاتها المعروفة

السوداني يؤكد تطلع العراق نحو تعزيز العلاقات مع ماليزيا وترحيبه بدخول شركاتها المعروفة
السوداني يؤكد تطلع العراق نحو تعزيز العلاقات مع ماليزيا وترحيبه بدخول شركاتها المعروفة
2024-03-07 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس تحالف شركتي HSS و CHSS الماليزي، تان سريك اونا سيتام بالام، الذي تولى الأعمال الاستشارية لمشروعي مترو بغداد وقطار كربلاء- نجف، وذلك بحضور القائم بالأعمال الماليزي في العراق، محمد شاهير صابر الدين. وذكر بيان لمكتب السوداني وتلقته ايرث نيوز “شهد اللقاء استعراض عمل […]

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