2024-03-07 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/حدد وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، الأهداف الوزارية والتوجهات الحكومية بالقضاء على حاجة محافظة ديالى من الأبنية المدرسية البالغة اكثر من(200) مدرسة تُنهي الدوام الثلاثي من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الساندة والتخصيصات المتوفرة والحكومة المحلية. وذلك خلال زيارته الى المحافظة وإفتتاحه مدرسة جديدة ضمن قانون الامن الغذائي ،اليوم […]

ظهرت المقالة وزير التربية يشدد على أهمية تفعيل المشاريع التربوية وتوفير الأراضي لتشييد المدارس البديلة أولاً على ايرث نيوز.