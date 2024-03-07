2024-03-07 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن نوعين من الآثار المهربة، فيما أشارت إلى التنسيق مع الإنتربول والسفارات والمغتربين العراقيين لإعادتها. وقال وكيل الوزارة، قاسم السوداني في تصريح تابعته ايرث نيوز: إن “الآثار العراقية تعرضت إلى جريمة نكراء من خلال تهريبها من المتحف العراقي، والتي تحمل أرقاماً متحفية”. وأضاف السوداني، أن “هناك نوعين من […]

ظهرت المقالة العراق ينسق مع الإنتربول لاعادة الاثار المهربة أولاً على ايرث نيوز.