المندلاوي والمالكي يتفقان على ضرورة الإسراع باستكمال الاستحقاقات الدستورية

2024-03-07 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، على ضرورة الإسراع باستكمال الاستحقاقات الدستورية.وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الاوضاع العامة في البلاد، وآخر مستجدات وتطورات المشهد السياسي ومناقشة مشاريع القوانين المهمة التي يعكف المجلس على تشريعها".وتابع البيان، أن "اللقاء تضمن أيضا الاتفاق على ضرورة الإسراع في اختيار رئيس لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، بما يسهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية وتفعيل عمل السلطة التشريعية".