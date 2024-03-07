قضاء الرطبة يعلن قرب إنجاز جسر وادي حوران الثاني

2024-03-07 18:18:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلن قائممقام قضاء الرطبة عماد مشعل الدليمي، اليوم الخميس، قرب إنجاز جسر وادي حوران الثاني.وقال الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال المشاريع وحركة الإعمار مستمرة في قضاء الرطبة، ومنها العمل على إنجاز جسر وادي حوران الثاني الذي يبلغ طوله 80 متراً، وهو من الجسور الحيوية والمهمة التي تسهل حركة المرور، ويجري العمل على نصب الروافد الكونكريتية لغرض إتمام العمل في المرحلة القريبة المقبلة وافتتاحه أمام المواطنين".وأضاف، أن "الجسر يربط مركز المدينة ببقية الأحياء وسيسهم في تخفيف المعاناة أمام المواطنين والزخم الحاصل، كذلك تم إنهاء أعمال مقتربات الجسر ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75% وإكساء وتبليط الشارع المؤدي إلى السوق والعمل مستمر بالكورنيش والذي يتضمن أعمال رصف الوادي، ومن المؤمل إنجاز العمل في الفترة المحددة وضمن المواصفات المطلوبة وسيتم تسليمه إلى دائرة الطرق والجسور وبلدية القضاء".وتابع الدليمي، أن "هناك مشاريع أخرى قادمة سيتم المباشرة بتنفيذها لاستكمال مشاريع خطة عام 2023، والتي سيكون لها تأثير مباشر على حياة المواطن اليومية وتضيف جمالية للقضاء".