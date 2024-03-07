2024-03-07 18:36:10 - المصدر: منصة إيشان

بعد يومين من الجدل الذي أثاره الحكم بالحبس ستة أشهر على النائب هادي السلامي، قررت وزارة التجارة التنازل عن الدعوى التي رفعتها ضده ليتم الإفراج عنه رسمياً. وبحسب بيان لوزارة التجارة، ورد لمنصة “إيشان”، فإنها أعلنت عن تنازلها عن الشكوى القضائية ضد النائب هادي السلامي والتي صدر بها حكم قضائي بسجن النائب لستة أشهر. […]

ظهرت المقالة من الحبس إلى الإفراج.. القصة الكاملة لسجن النائب هادي السلامي أولاً على Eishan.