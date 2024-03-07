2024-03-07 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن اعتقال شبكة تضم 8 من القيادات والعناصر النشطة في حزب البعث المحظور بمحافظة الأنبار وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته إيرث نيوز، أنه “بإشراف مباشر من القيادة العليا في هيئة الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، شرعت قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي اليوم […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يُطيح بشبكة تضم 8 قيادات بحزب البعث في الأنبار أولاً على ايرث نيوز.