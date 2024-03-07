2024-03-07 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

نقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن 4 مسؤولين أمريكيين أن واشنطن لا تعتزم في هذه المرحلة فرض قيود على مساعدات عسكرية لإسرائيل وأنها معنية بالحصول على “صورة كاملة ودقيقة” لهذه المساعدات. وقال المسؤولون الأمريكيون إن البيت الأبيض طلب مؤخرا من وزارتي الخارجية والدفاع تزويده بقائمة تشمل كافة الأسلحة التي يخطط لنقلها إلى إسرائيل ويتوقع أن يصادق […]

ظهرت المقالة “واللا”: إدارة بايدن لا تعتزم فرض قيود عسكرية على إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.