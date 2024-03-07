2024-03-07 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تنفيذ أكثر من 5 آلاف أمر قبض بينهم 371 إرهابيا خلال الشهر الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت اكثر من (5000) امر قبض بحق مطلوبين وفق قضايا جنائية وارهابية بينها (371) أمر […]

ظهرت المقالة بينهم 371 إرهابيًا.. الداخلية تعلن اعتقال 5 آلاف مطلوب خلال الشهر الماضي أولاً على ايرث نيوز.