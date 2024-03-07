"مرة أخرى".. كاساس: لا أعدكم ببلوغ العراق كأس العالم 2026

2024-03-07 19:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، يوم الخميس، تأكيده على إنه لا يعد أحداً ببلوغ كأس العالم 2026، لكنه سيعمل بكل جد على هذا الهدف.

وذكر كاساس في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، خلال حفل "سوكر ستار" للاحتفاء بالإنجازات الرياضية، واختيار الأفضل لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة بغداد، أنه وكادره التدريبي المساعد، سيعملون بنفس الاندفاع والكفاءة وسيبذلون قصارى جهدهم لأجل بلوغ كأس العالم.

وأضاف أن "تحقيق النتائج الطيبة في المنافسات المؤهلة لكأس العالم لا تتوقف عليه فقط، ولكن على أداء اللاعبين وعطائهم داخل الملعب، فضلا عن تقديرات التحكيم خلال مجرى كل لقاء".

وأشار كاساس، إلى أنه وضع خطط مناسبة للمرحلة المقبلة وبدأ بوضعه منذ انتهاء منافسات كأس آسيا الأخيرة في قطر، مبيناً أن الهدف المقبل الذي سيتم العمل لأجله هو بلوغ المنتخب إلى مونديال العالم 2026".

وخلص مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، إلى القول: "سنختار اللاعبين لضمهم ضمن القائمة الجديدة التي ستمثل المنتخب العراقي، ونأمل أن نوفق في ذلك، ونسعد الجماهير العراقية".