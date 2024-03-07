الحشد يطيح بشبكة تضم 8 قيادات في حزب البعث

2024-03-07 19:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، (7 آذار 2024)، عن الإطاحة بشبكة تضم 8 قيادات في حزب البعث المحظور.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبإشراف مباشر من القيادة العليا في هيئة الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، شرعت قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي اليوم الخميس، بتنفيذ عملية نوعية في محافظة الأنبار، أسفرت عن اعتقال شبكة تضم 8 من القيادات والعناصر النشطة في حزب البعث المحظور" وفقاً للبيان.

وأشار الى ان "العملية قد جرت بإسناد من مفارز عمليات الحشد الشعبي (شرق الأنبار – غرب الانبار – الأنبار) وقيادتي عمليات الأنبار والجزيرة والبادية في الجيش العراقي".

ونوه البيان الى ان "القوة المداهمة ضبطت بحوزة المعتقلين قطع أسلحة واجهزة حاسوب ووسائل اتصال ووثائق تؤكد صلتهم ونشاطهم بالتنظيم المحظور".