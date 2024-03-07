الحشد الشعبي يطيح بشبكة تضم 8 قيادات في حزب البعث المحظور

2024-03-07 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة تضم 8 قيادات في حزب البعث المحظور.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف مباشر من القيادة العليا في هيئة الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي عملية نوعية في محافظة الأنبار، أسفرت عن اعتقال شبكة تضم 8 من القيادات والعناصر النشطة في حزب البعث المحظور".وأضاف البيان، أن "العملية جرت بإسناد من مفارز عمليات الحشد الشعبي ( شرق الأنبار - غرب الأنبار - الأنبار) وقيادتي عمليات الأنبار والجزيرة والبادية في الجيش العراقي".وأشار البيان، إلى أن "القوة المداهمة ضبطت بحوزة المعتقلين قطع أسلحة وأجهزة حاسوب ووسائل اتصال ووثائق تؤكد صلتهم ونشاطهم بالتنظيم المحظور".