الحشد الشعبي يطيح بشبكة تضم 8 قياديين في حزب البعث "المحظور"

2024-03-07 19:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، الإطاحة بشبكة تضم 8 قياديين في حزب البعث "المحظور" بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي شرعت بتنفيذ عملية نوعية في محافظة الأنبار، أسفرت عن اعتقال شبكة تضم 8 من القيادات والعناصر النشطة في حزب البعث المحظور".

واشار البيان الى أن "العملية جرت بإسناد من مفارز عمليات الحشد الشعبي ( شرق الأنبار – غرب الأنبار – الأنبار) وقيادتي عمليات الأنبار والجزيرة والبادية في الجيش العراقي".

ولفت الى ان "القوة المداهمة ضبطت بحوزة المعتقلين قطع أسلحة واجهزة حاسوب ووسائل اتصال ووثائق تؤكد صلتهم ونشاطهم بالتنظيم المحظور".