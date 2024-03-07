إستراتيجية تخفيف الفقر.. كركوك توزع 120 دارا واطئة الكلفة

2024-03-07 19:24:01 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت محافظة كركوك، اليوم الخميس، توزيع 120 دارا سكنية واطئة الكلفة ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر .وقال المعاون الفني لمحافظة كركوك علي حمادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التوزيع تم ضمن مشروع يضم 120 دارا سكنية بمساحة 200 م "مؤكدا، أن "اختيار أسماء المشمولين جاء وفق معايير محددة للمتقدمين من قبل وزارة التخطيط".وأضاف، أن "إنجاز هذا المشروع يعد أحد دعائم النجاح والعمل في كركوك بروح فريق واحد بتأمين سكن لائق لشريحة من المواطنين"، مؤكدا، "تسليم سندات المنازل إلى المواطنين المشمولين".ولفت إلى "وجود مشاريع مشابهة في مناطق أخرى مختلفة سيتم توزيعها على مستحقيها بعد إنجاز العمل".وأشار، إلى أن "المحافظة سبق و أن وزعت 300 وحدة سكنية شمال وجنوب المدينة ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر".