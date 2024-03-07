2024-03-07 19:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان كمال مسلم، يوم الخميس، تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء.

وقال مسلم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن نتابع مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء عن قرب ونحاول جاهدين على تخفيض أسعار اللحوم في الإقليم".

وأضاف، "اقترحنا تخفيض الرسوم الكمركية على الواردات الحيوانية من أجل خفض أسعار اللحوم في الأسواق".

وكان اتحاد المستوردين والمصدرين قد أصدر في وقت سابق عدة مقترحات للحكومة، وقدم عدة خطوات لتخفيض أسعار اللحوم. وارتفعت أسعار الدجاج واللحوم الحمراء في العراق وإقليم كردستان العراق بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى حوالي 25 ألف دينار ووصل سعر الدجاج إلى حوالي 3500 دينار وذلك بسبب الطلب على اللحوم الحمراء في جنوب ووسط العراق.

بدوره قال ناظم عبدالله رئيس جمعية حقول الدواجن في السليمانية لوكالة شفق نيوز إنه "منذ أكثر من خمسة أشهر وهناك خسارة كبيرة يتكبدها أصحاب الدواجن حيث كانت تصل تكاليف الكيلو الغرام الواحد من الدجاج الحي الى نحو 2600 دينار فيما كان يطرح في الصرف ب2200 للكيلو غرام الواحد، لكن منذ قرابة شهر ارتفع سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى نحو 3250 دينار للكيلو غرام الواحد وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود ومستلزمات الدواجن".

وأضاف، "الآن يوجد دجاج مجمد في أسواق الإقليم على الرغم من قرار منع استيراده والذي أصدرته وزارة الزراعة في حكومة الإقليم".

وأشار عبد الله الى ان "الإنتاج السنوي للدجاج في كوردستان يصل إلى 400 الف طن فيما تبلغ الحاجة السنوية 145 الف طن وهذا يعني اننا تجاوزنا الاكتفاء الذاتي والآن يتم تسويق الدجاج الحي من حقول كوردستان لمناطق الوسط والجنوب وهو لم يؤثر على ارتفاع الأسعار لكن ارتفاع الأسعار متعلق بالتكاليف وعدم دعم الحكومة لنا منذ عام 2014".