بعد 10 سنوات من المعاناة مع داعش.. ناجية ايزيدية تبدأ حياة جديدة في دهوك (صور)

2024-03-07 19:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصلت الناجية الايزيدية كوفان عيدو، يوم الخميس، الى مكان اقامتها الجديدة في منطقة قريبة من مخيم كبرتو للنازحين بمحافظة دهوك، حيث استقبلها العشرات من ذويها للاحتفال بقدومها بعد تحريرها مؤخرا من قبضة تنظيم داعش.

وبينما كانت ترقص وتغني الاهازيج وتوزع الحلوى مع عائلتها، عبرت كوفان عن فرحتها الكبيرة للبقاء مع أحبائها بعد عشر سنوات من العذاب تحت قبضة المتشددين.

وقالت كوفان لوكالة شفق نيوز: إن "هذا اليوم يعتبر يوما تاريخيا بالنسبة لي لقد عشت تحت ظلم داعش لمدة 10 سنوات، فانا فرحانة جدا لمشاركة هذه اللحظة مع عائلتي".

وأضافت كوفان البالغة من العمر 24 عاما، أن "عددا من افراد عائلتها لا يزالون مفقودين أو محتجزين لدى التنظيم، بمن فيهم والديها وأخوها وأختها".

وتم تحرير الناجية الايزيدية كوفان عيدو من قبضة داعش في مخيم الهول السوري في بداية شهر شباط/ فبراير، بعد أن تم اختطافها في عام 2014 خلال هجوم التنظيم على مناطق سنجار.