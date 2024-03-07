مدرب الأولمبي يكشف تفاصيل معسكر البصرة وأبرز المحترفين المتواجدين

2024-03-07 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميكشف مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الخميس، عن تفاصيل المعسكر التدريبي المؤمل إقامته في محافظة البصرة و المحترفين الملتحقين مع المنتخب.وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب الأولمبي سيدخل معسكرا تدريبيا في محافظة البصرة للمدة من 16 ولغاية 27 آذار الحالي"، مبينا، أن "الهدف من المعسكر هو الاستمرار بالنسق التصاعدي للمنتخب الأولمبي وتجريب عدد أكبر من اللاعبين".وبين، أن "الاتحاد يجري مباحثات لإقامة مباراتين مع منتخب توغو في البصرة، في 22 و 26 آذار ضمن المعسكر التدريبي"، لافتا، إلى أن "المعسكر سيتواجد فيه من المحترفين كل من علي الموسوي وبلند حسن والمحترف في إيران منتظر محمد".ولفت، إلى أنه "أبلغ اللاعبين المحترفين بمفاتحة أنديتهم بشأن تواجدهم في بطولة نهائيات آسيا في قطر، موضحا، أنه "حتى اللحظة تأكد حضور اللاعب علي الموسوي وبلند حسن ويوسف الإمام في النهائيات وننتظر باقي الموافقات من الأندية".وتابع شنيشل، "تفاجأت من عدم إمكانية تواجد حسين لاوندي بتصريح من الطبيب"، مستدركا، أن "والد اللاعب تواصل معنا وأكد أن اللاعب يتماثل إلى الشفاء وسيكون متواجدا مع المنتخب وسيتم دعوة اللاعب للمعسكر التدريبي من أجل أن يكون قريبا من المنتخب".وأكد شنيشل، أنه "أبلغ مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس خلال الاجتماع الأخير بأن جميع اللاعبين مستعدون لمهمة المنتخب الوطني في مباراتيه مع الفلبين في تصفيات كأس العالم".