هدف قاتل للنفط يثخن جراح القاسم ويضعه على حافة الهاوية في دوري النجوم

2024-03-07 20:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق النفط لكرة القدم، يوم الخميس، على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 3-2 في أولى مواجهات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي، عند الساعة الخامسة عصراً، انتهى الشوط الأول بتقدم القاسم بهدف دون مقابل، جاء الهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق المحترف سياكا باجايوكو .

وفي الشوط الثاني سجل النفط هدف التعديل عن طريق المحترف اوكيكي اوفلابي في الدقيقة 64، وعاد النفط ليسجل هدفه الثاني عن طريق عمار غالب في الدقيقة 73، بينما تمكن القاسم من تسجيل هدف التعديل عن طريق اللاعب سيف الدين ظاهر في الدقيقة 88، قبل أن يسجل لاعب النفط ولي كريم هدفاً قاتلاً لفريقه في الدقيقة 90+2 لينتهي اللقاء بفوز النفط بثلاثة أهداف لهدفين للقاسم.