محافظ بغداد يعلن شمول منطقة زراعية في العاصمة بالخدمات

2024-03-07 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، الدخول لمنطقة زراعية في جانب الكرخ لشمولها بالخدمات، فيما أشار إلى وجود مشاريع جديدة بجميع أقضية ونواحي العاصمة.وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة أخذت على عاتقها تقديم الخدمات في المناطق المحرومة التي لم تغط بالخدمات"، مبينا، أن "دائرة الشؤون البلدية في محافظة بغداد دخلت منطقة مضرب الدبات في الشالجية وهي منطقة زراعية في جانب الكرخ، بالتعاون والتنسيق مع أمانة بغداد؛ لتطويرها وتعبيد طرقها ومد شبكة للمياه في المنطقة".وأضاف، أن "الأعمال المقدمة في المنطقة ستنجز خلال فترة قصيرة"، مبينا، أن "هدف ومنهاج المحافظة تقديم الخدمات لأهالي بغداد أين ما كانوا، بالتعاون والتنسيق مع امانة بغداد".وأشار، إلى أن "المحافظة لديها مشاريع كثيرة في جميع الأقضية والنواحي التي تقع ضمن مسؤولية المحافظة".