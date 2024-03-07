ميسان.. فريق التواصل الإلكتروني يعلن قرب إطلاق مبادرة "بين أهلنا" الإنسانية

2024-03-07 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق التواصل الإلكتروني، اليوم الخميس، قرب إطلاق مبادرة "بين أهلنا" الإنسانية في محافظة ميسان.وقال الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفد التواصل الإلكتروني الحكومي برئاسة رئيس الفريق عمار منعم قدم التهنئة إلى محافظ ميسان حبيب الفرطوسي بمناسبة تسنم مهامه"، مبينا، أن "وفد التواصل الإلكتروني الذي زار المحافظة أعرب عن رغبته في التعاون المشترك من أجل تعزيز الخدمات للمواطنين".بدوره، أبدى المحافظ عن "الاستعداد للتعاون ومد جسور التنسيق بين الحكومة المحلية وفريق التواصل"، مثنيا على "مبادرة رئيس مجلس الوزراء بإطلاق الفريق لخدمة العراقيين".من جانبه، أكد منعم- بحسب البيان- أن "وفد التواصل التقى مديري ومسؤولي الدوائر والأقضية والنواحي وممثلي منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية، وقدم لهم شرحا مفصلا عن أهداف الفريق وآليات عمله والمبادرات التي أطلقها ويعمل عليها".ووفق البيان، جرى خلال اللقاء الموسع الاستماع إلى مطالب تلك الجهات ووعد الفريق بإيجاد آليات للتعاون والتنسيق وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها".وأعلن منعم، أن "الفريق بصدد إنشاء كروب واحد ميسان وإطلاق حملة (بين أهلنا) الإنسانية بعد استكمال المستلزمات كافة".