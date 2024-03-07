2024-03-07 20:30:11 - المصدر: منصة إيشان

أوعز رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، للمرة الأولى بفتح تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر التي واكبت هجوم “طوفان الأقصى” المفاجئ على 22 بلدة ومستوطنة و11 قاعدة عسكرية في غلاف قطاع غزة. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الخميس: “للمرة الأولى منذ بداية الحرب، أمر رئيس جهاز “الشاباك” رونين بار ببدء إجراء تحقيقات عملياتية […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى.. “الشاباك” يحقق رسمياً بـ”طوفان الأقصى” أولاً على Eishan.