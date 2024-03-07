2024-03-07 20:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية أمنية في مدينة الصدر شرقي بغداد، مشيرة إلى القاء القبض على متهم بالمخدرات وضبط أختام وأوراق حكومية مزورة وأسلحة غير مرخصة. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة مشتركة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والجهات الأمنية العاملة ضمن قاطع المسؤولية في مدينة […]

ظهرت المقالة اعتقال تاجر مخدرات بحوزته أختام ووثائق مزورة في سوق مريدي شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.