2024-03-07 20:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة الكرخ، اليوم الخميس، إلقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية غربي بغداد وذكرت القيادة في بيان تلقته إيرث نيوز أن “دوريات نجدة حي الجامعة، تمكنت من القبض على سارقين يستقلان دراجة نارية في شارع الربيع”. وأضافت، أن “ذلك جاء بعد استنجد إحدى المواطنات بدورية النجدة إثر تعرضها لسرقة حقيبتها النسائية التي […]

ظهرت المقالة الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية غربي بغداد أولاً على ايرث نيوز.