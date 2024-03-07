2024-03-07 20:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجّلت البرازيل 4 جرائم قتل للنساء يومياَ في المعدل عام 2023، أو 1463 في المجموع، وهو رقم قياسي، بحسب دراسة نُشرت الخميس، عشية اليوم العالمي للمرأة. وبحسب بيانات جمعها منتدى الأمن العام البرازيلي، وهو منظمة غير حكومية، بناءً على سجلات الشرطة، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2022. وبدأ تجميع هذه […]

ظهرت المقالة 4 نساء يدخلن قوائم الموتى في البرازيل يومياً.. ما السر؟ أولاً على ايرث نيوز.