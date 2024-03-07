2024-03-07 21:00:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد



ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع تحالف شركات ماليزي مشروعي مترو بغداد وقطار النجف - كربلاء.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته (الأولى)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس تحالف شركتي HSS و CHSS الماليزي تان سريك اونا سيتام بالام، الذي تولى الأعمال الاستشارية لمشروعي مترو بغداد وقطار كربلاء- نجف، وذلك بحضور القائم بالأعمال الماليزي في العراق محمد شاهير صابر الدين".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراض عمل التحالف على مشروعي مترو بغداد، وقطار النجف - كربلاء، والخطوات التي جرى تنفيذها في التحضير والتهيئة للمشروع بكل مراحله، وكذلك البحث في إزالة أي معوقات أو تحديات قد تطرأ أمام الجدول الزمني للتنفيذ".وأشار السوداني- خلال اللقاء- إلى "تطلع العراق نحو تعزيز العلاقات مع ماليزيا، وترحيبه بدخول الشركات الماليزية المعروفة برصانتها إلى السوق العراقية ومشاركتها في جهود التنمية وتشييد البنى التحتية"، مؤكداً، أن "الحكومة توفر كل ما من شأنه تسهيل عمل هذه الشركات وتقوية روابطها بنظيراتها في القطاع الخاص العراقي خاصة بعد إعادة افتتاح السفارة الماليزية في بغداد".وتابع البيان، أن "السوداني بعث تحياته إلى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر القائم بالأعمال"، مؤكداً، "تطلعه إلى تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، والبحث في توثيق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".من جانبه، أكد سيتام بالام رغبة شركته في توسعة مجالات التعاون مع العراق، والدخول في شراكات متنوعة، مشيراً إلى "انخراط الشركة في تدريب الكوادر العراقية؛ من أجل المزيد من الاندماج في تنفيذ مشروعي المترو والقطار".











