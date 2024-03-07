بمشاركة دولية.. أربيل تحتضن بطولة للفنون القتالية (صور)

2024-03-07 21:06:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، بطولة للفنون القتالية بمشاركة دولية.

وتشارك في البطولة الى جانب إقليم كوردستان والعراق، دول الاردن وايران واذربيجان.

وقال محمد قيس أحد المنظمين للبطولة لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من البطولة هو نشر رياضة الفنون القتالية".

ولفت إلى أن "إقامة البطولة في اربيل دليل على وجود الأمن والاستقرار فيها".

واوضح ان "البطولة تشتمل على إقامة 6 مباريات لـ12 مقاتلاً".