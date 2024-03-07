2024-03-07 21:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، القاء القبض على 42 متسللا اجنبيا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.





وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الثالث والفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى من إلقاء القبض على (42) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".