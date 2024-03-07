2024-03-07 21:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، ان مدنيا لقي مصرعه جراء دهسهِ من قبل صاحب سيارة نوع حمل على طريق كركوك بغداد جنوبي المحافظة، فيما القت قوات الحدود القبض على (42) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن" مدنيا لقي مصرعه بحادث دهس قرب ناحية تازة خورماتو( 25 كم جنوب كركوك)، حيث تعرض للدهس اثناء عبوره الشارع الرئيسي ولسرعة صاحب السيارة الحمل القلاب دهس المدني وتسبب عنه وفاته في الحال".

وأكد المصدر على أن" الجثة أخليت للطب العدلي واعتقلت الشرطة صاحب السيارة الحمل ووضعته في الاحتجاز مع سيارته".

وفي السليمانية؛ أعلنت قيادة قوات الحدود في بيان ورد للوكالة أنه "ضمن مهامها في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الثالث والفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى من إلقاء القبض على (42) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأوضحت "إذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".