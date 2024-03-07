مسعود بارزاني والحلبوسي يشددان على الالتزام بالدستور لاستتباب الاستقرار السياسي

2024-03-07 21:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تبادل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، الآراء مع رئيس حزب التقدم محمد الحلبوسي بشأن الأوضاع السياسية في العراق واخر تطورات الاوضاع في البلاد.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني استقبل يوم الخميس في منتجع صلاح الدين في اربيل عاصمة اقليم كوردستان رئيس حزب التقدم والوفد المرافق له"، مضيفا أن "الجانبين تبادلا الآراء بشأن الاوضاع السياسية العراقية واخر التطورات في البلاد".

وشدد الجانبين وفقا للبيان على "الالتزام بالدستور والتفاهمات بين الأطراف السياسية العراقية، من اجل استتباب الاستقرار السياسي وتحسين أمور مؤسسات الدولة".