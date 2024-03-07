"صمت وتحفظ" على مرشح دولة القانون لديالى.. الجميع ينتظر موقف العامري

2024-03-07 21:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت مصادر في منظمة بدر، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، بانها تنتظر موقف زعيمها لحسم خيارها حيال ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكننا إعلان موقف رسمي من ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى دون ضوء اخضر من هادي العامري"، لافتا الى ان "الأخير لم يصدر اي توجيه حتى الآن ونحن بانتظار بيان او موقف منه".

وأضاف، أن "منصب محافظ ديالى وفق الاصوات والمقاعد من حصة بدر التي نالت اعلى الأصوات في المحافظة لكن تقسيمات النقاط الانتخابية للاطار التنسيقي غيرت الموقف بشكل فاجئ الجميع"، لافتا الى ان "كل القوى السياسية في مجلس ديالى تنتظر هي الاخرى موقف العامري من اجل تحديد بوصلة خياراتها سواء بدعم المرشح او لا".

واشار الى ان "جميع قيادات بدر دون استثناء تتفق على ضرورة بقاء منصب المحافظ لها وان تكون هناك خيارات اخرى تقدم لدولة القانون ضمن طاولة الاطار التنسيقي لكن الخيار يبقى رهن العامري باعتباره صاحب كلمة الفصل في هذا الامر".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن ان العامري "غير راضٍ" عن منح منصب محافظ ديالى لدولة القانون، ما دفعه لعدم حضور الاجتماع الاخير للاطار التنسيقي.

من جانبه، يراهن ائتلاف دولة القانون على كونه "لايمتلك جناحا مسلحا"، بالتالي سيقنع القوى السنية باخذ منصب محافظ ديالى، خصوصا مع الاخذ بعين الاعتبار "المذابح الطائفية" او الهجمات الدموية التي شهدتها ديالى خلال الاشهر الماضية بين قرى المحافظة على اساس طائفي.