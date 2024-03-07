2024-03-07 21:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء الخميس، قصف مطار إسرائيلي بطائرة مسيرة، قالت إنها استهدفت ثكنة عسكرية في المطار.

وبحسب بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "مجاهدي المقاومة الاسلامية في العراق استهدفوا مساء اليوم الخميس الموافق 7 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، ثكنة عسكرية في مطار روش بينا في إسرائيل".

وأوضح البيان، أن هذا الاستهداف يأتي "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهل غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".