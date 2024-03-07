2024-03-07 21:42:11 - المصدر: منصة إيشان

علق عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب سعود الساعدي، على البيان الإماراتي – الكويتي الذي طالب العراق بقبول القرارات الخليجية الصادرة بحق المياه الإقليمية وما يخص حقل الدرة النفطي، مشيراً إلى أن “عقدة” صدام حسين لا زالت قائمة عند البلدان الخليجية.. وقال الساعدي في تصريح لمنصة “إيشان”، إن “جميع البيانات والمواقف الخليجية وما صدر مؤخراً من […]

ظهرت المقالة “بسبب عقدة صدام حسين”.. أول رد عراقي على بيان “خليجي” حول حقل الدرة أولاً على Eishan.