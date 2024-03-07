2024-03-07 21:42:11 - المصدر: منصة إيشان

منذ أكثر من 20 عاماً، لم يستذكر العراقيون من أطاح بنظام صدام حسين جورج بوش، إلا يوم واحد في السنة وهو التاسع عشر من نيسان من كل عام، حين سقط “الطاغية” في 2093. من الحصار إلى حرب الخليج، وآخرها، الغزو، لم تغادر ذاكرة العراقيين، القرارات التي اتخذها بوش ضد بلادهم، رغم إسقاطه النظام البعثي […]

ظهرت المقالة هل تمثل رسالة لبغداد؟.. بارزاني يعيد علاقات كردستان بمن أسقط صدام حسين أولاً على Eishan.