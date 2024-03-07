رئيس الوزراء: بابل واجهة حضارية تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحسين واقع خدماتها

2024-03-07 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أن محافظة بابل واجهة حضارية تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحسين واقع خدماتها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء اليوم، محافظ بابل عدنان فيحان، ورئيس مجلس المحافظة أسعد المسلماوي وأعضاء المجلس".وأضاف البيان، أن "السوداني بارك لمحافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة فوزهما بمنصبيهما، مؤكداً المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، في النهوض بأداء الأجهزة التنفيذية والارتقاء بواقع محافظاتهم وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها الذين عانوا سنوات طويلة من سوء الخدمات وتلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية".وشدد السوداني- بحسب البيان- "على ضرورة المضي بخطوات جادة لتنفيذ رؤى الحكومة التي وضعت خدمة المواطن هدفاً أساسياً وترجمته في خطوات عملية عبر بلورة أولوياتها المستمدة من احتياجات المواطنين ومتطلباتهم"، مشيراً، إلى أن "بابل من المحافظات المهمة؛ نظراً لموقعها وما تمثله من واجهة حضارية تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحسين واقع خدماتها، ووضع الحلول الجذرية للمشاكل التي تعاني منها أقضية المحافظة وإتمام تنفيذ المشاريع المتلكئة، في ضوء المعالجات المالية والقانونية التي وضعتها الحكومة؛ لتذليل العقبات أمام إنجاز المشاريع الحيوية".وتابع البيان، أن "السوداني استعرض أبرز الخطط والبرامج وأولويات العمل في محافظة بابل، لاسيما ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الخدمية، مؤكداً أهمية التنسيق العالي والتكامل في العلاقة بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وتجنب تكرار الأخطاء السابقة؛ من أجل تجاوز المشاكل والتحديات، بما يحقق مصلحة المحافظة وتلبية حاجات أبنائها".