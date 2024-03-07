كاساس: أسماء جديدة في المنتخب ولا مشكلة بخط الدفاع

2024-03-07 22:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، اليوم الخميس، (7 آذار 2024)، عن أسماء جديدة ستضاف الى صفوف المنتخب في الاستحقاقات المقبلة بالتصفيات المزدوجة.

وقال كاساس في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "ستكون هناك اسماء جديدة في صفوف المنتخب الوطني، ولا اعتقد انه لدينا مشكلة في الخط الدفاعي".

وأضاف "نحن منتخب هجومي".

وتابع كاساس "سنعمل بمنتهى الجد لتحقيق هدف التأهل لكأس العالم ولا أستطيع أن أعد بأي شيء".

وكان كاساس قرر بوقت سابق اليوم إقامةً معسكر تدريبي للمنتخب الوطنيِ في البصرةِ في 15 من الشهر الجاري استعدادا لمباراتي الفلبين في التصفياتِ المزدوجة.

وسيواجه العراق الفلبين في 21 من الشهر الجاري على ملعب البصرة في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.