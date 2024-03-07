2024-03-07 22:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، عن ارقام موظفي ومتقاضي الرواتب في كردستان الذين ستتم اضافتهم الى موظفي العراق.





وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد موظفي الاقليم على الملاك الثابت يبلغ 658 الف موظف، وعدد موظفي العراق على الملاك الثابت يبلغ 4.057 مليون موظف، مايعني نسبة موظفي الاقليم الى اجمالي موظفي العراق يبلغ 16%".





واشار الى انه "بعد ان وصلت قوائم الموظفين من كردستان الى بغداد فإن توطين الرواتب لا يشمل فقط الموظفين على الملاك الثابت وانما ايضا المتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية ومن ثم فالرقم قد يصل الى 1.250 مليون شخص والكرة حاليا في ملعب بغداد".







