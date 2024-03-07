2024-03-07 22:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود العميري، اليوم الخميس، (7 آذار 2024) ان "العراق حالياً يتجه بخطوات ثابتة لبناء الدولة".

وذكر بيان للقضاء الأعلى تلقته "بغداد اليوم"، ان العميري ألتقى في زيارته لعمان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وأكد، ان "العراق حقق نصراً كبيراً على الإرهاب" مضيفا ان "العراق حالياً يتجه بخطوات ثابتة لبناء الدولة".

وأشار الى ان "العراق حريص جداً لبناء علاقات دولية مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة باستثناء الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين".

ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية العليا في العراق تسعى للتعاون مع المحاكم الدستورية كافة لغرض ترسيخ القيم الدستورية".

ونوه العميري الى "بحث آلية التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية فيما يحقق مصالح البلدين".

من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني "على المكانة الخاصة للعراق" مشدداً على "حرص المملكة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع العراق".