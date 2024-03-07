النفط النيابية: السوداني والسواد يستثمران الغاز بعد ان كان مهملا في الحكومات السابقة

2024-03-07 22:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، التوجه لاستثمار الغاز في العراق بجولتين خامسة وسادسة، بعد ان كان قطاع الغاز مهملا في الحكومات السابقة.

وقال عضو اللجنة علي المشكور لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجها لوزارة النفط لاستثمار الغاز بجولتين مقبلتين خامسة وسادسة"، مشيرا الى ان "قطاع الغاز كان مهملا بعهد الحكومات السابقة الا ان رئيس الوزراء الحالي ونائبه لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد فعلوا جولات استثمار الغاز وهذا ما يحسب للحكومة".

وأوضح ان "اللجنة تعمل على متابعة عمل وزارة النفط ومساعدتها في انجاز التشريعات المطلوبة خدمة للقطاع فيما بين ان وزير النفط متجاوب مع اللجنة وهناك اجتماعات مستمرة وسط رضا على عمل وزارة النفط وادارتها".

واضاف المشكور ان "وزير النفط تعهد بتصفير جميع المشاريع القائمة وتجاوز اي تلكؤ باي مشروع نفطي".

وينتج العراق اكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، لكنه يستثمر 16 مليارا ويحرق اكثر من 14 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز، وفق ارقام حكومية، وسط توجه حكومي لاستثمار الكميات المحروقة وفق مشاريع متعددة.