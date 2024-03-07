مراجعة رقمية لتزايد "القتل الجنائي في العراق".. 2024 بدأ بارتفاع نسبته 45% مقارنة باواخر 2023

2024-03-07 22:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-خاص

شهدت الساحة العراقية الامنية، ومنذ مطلع العام الحالي 2024، تزايدًا باحداث القتل الجنائية، ولاتزال بعض الحوادث ماكثة في الذاكرة، من بينها حادثة مريدي والطريقة السينمائية التي تم الاشتباك بها والتي انتهت بمقتل شخص على الفور قبل اسابيع.





وبنفس الطريقة شهدت محافظات مختلفة حوادث مماثلة في ديالى وميسان، وكذلك من بين الحوادث التي لاتزال ماكثة في الذاكرة، حادثة بغداد الجديدة ومقتل احد الاشخاص داخل محله.





وعمومًا، لم تكن هذه الاحداث ومدى تسارعها وتزايدها ملحوظا فقط، بل ان احصائها يكشف بالفعل عن ارتفاع حالات القتل الجنائية في العراق خلال الشهرين الماضيين اي مع حلول 2024، مقارنة بالشهرين السابقين لهما اي شهر نوفمبر وديسمبر 2023.





حيث بلغ عدد حوادث القتل في شهر يناير/كانون الثاني 2024، بلغ 46 حالة قتل، اما في فبراير/شباط اي الشهر الذي بعده، بلغت حوادث القتل 44 حالة، وفقًا لبيانات تم تجميعها من مواقع عالمية مختصة.





وتأتي هذه الارقام مقارنة بـ34 حالة قتل فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، و28 حالة قتل فقط في ديسمبر/كانون الاول 2023.





هذا يعني ان عدد حوادث القتل في الشهرين الماضيين بلغ مجموعها 90 حالة، مقارنة بـ62 حالة فقط مع الشهرين السابقين لهما، اي اخر شهرين في 2023، اي ان نسبة حوادث القتل ارتفعت 45%.





لكن الارقام رغم ارتفاعها في الشهرين الاولين للعام الحالي، لكن تبقى اقل من نفس الفترة للعام الماضي 2023، حيث سجل الشهر الاول لـ2023 مامعدله 56 حالة قتل، والثاني سجل 52 حالة قتل، اي بمجموع يبلغ 108 حالات قتل، اي ان حالات القتل في الشهرين الاول لـ2024، انخفض بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.







