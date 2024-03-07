2024-03-07 22:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة نينوى احمد العبد ربه، مساء اليوم الخميس، عن وجود خلافات بين أعضاء المجلس على توزيع الكتل، مشيرا الى ان اعضاء تحالفات الإطار ومنشقون عن تحالفه يسعون "للقفز" على حقوقهم في اللجان.

وقال العبد ربه في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "اعضاء مجلس محافظة نينوى ضمن تحالفات الإطار التنسيقي بسعون للاستحواذ على غالبية اللجان الفعالة في مجلس محافظة نينوى".

وبين العبد ربه وهو عضو عن تحالف العزم في نينوى والمنضوي ضمن تحالف نينوى الموحدة؛ ان "أعضاء المجلس ضمن العقد الوطني وتحالفات الإطار التنسيقي يسعون للاستحواذ على 14 لجنة في المجلس وتركوا لنا 6 لجان فقط ونحن ضمن التحالف نشكل 13 مقعدا في المجلس حيث يأتلف معنا الحزب الديمقراطي بواقع 4 مقاعد".

وأضاف "انهم استولوا على جميع اللجان الفعالة وتركوا لنا اللجان البسيطة".

ورفض العبد ربه هذا التقسيم في اللجان، وقال "سنقاطع جلسة الليلة ان تطلب الامر وان لم يكن هناك توزيع عادل للجان داخل المجلس".

ومن المقرر ان يعقد مجلس محافظة نينوى جلسته هذه الليلة للنظر في توزيع اللجان داخل المجلس، ويشكل مجلس محافظة نينوى 29 مقعدا من بينهم 3 للكوتا.