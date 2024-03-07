2024-03-07 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن، اليوم الخميس، عن الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة (لواء) وإلقاء القبض على متهم آخر بتزوير الهويات في بغداد.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع تمكنت من الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة (لواء) في رئاسة الوزراء بمنطقة […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تُطيح بضابط مزيف ومتهم آخر بتزوير الهويات في بغداد أولاً على ايرث نيوز.