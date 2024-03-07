2024-03-07 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، محافظ بابل عدنان فيحان، ورئيس مجلس المحافظة، أسعد المسلماوي، وأعضاء المجلس. وبارك السوداني بحسب بيان تلقته ايرث نيوز “لمحافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة فوزهما بمنصبيهما”، مؤكداً “المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، في النهوض بأداء الأجهزة التنفيذية، والارتقاء بواقع […]

ظهرت المقالة السوداني: بابل تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحسين واقع خدماتها ووضع الحلول الجذرية لمشاكلها أولاً على ايرث نيوز.