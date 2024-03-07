2024-03-07 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، أن العراق يسعى لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم من خلال الشراكة والتعاون.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “الاعرجي استقبل بمكتبه، اليوم الخميس، السفيرة الكندية في بغداد كاثي بانكا”.وأضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء ،استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وكندا وسبل […]

ظهرت المقالة الأعرجي للسفيرة الكندية: العراق يريد تعزيز أمن واستقرار العالم أولاً على ايرث نيوز.